أوقات عمل مرور الجهراء في رمضان 2023.. دوام الإدارة وأقسام الفحص الفني واختبار القيادة

بواسطة محمود عطا الله
مواعيد عمل مرور الجهراء رمضان 2023 مواعيد عمل مرور الجهراء رمضان 2023

أعلنت الإدارة العامة للمرور بالكويت عن مواعيد عمل إدارات المرور في كل المحافظات خلال أيام شهر رمضان الفضيل، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير مواعيد دوام مرور الجهراء في رمضان 2023 الإدارة وأقسام الفحص الفني وأوقات اختبارات القيادة، هذا وقد بدأ شهر رمضان الكريم في دولة الكويت يوم الخميس الموافق 23 من شهر مارس 2023.

مواعيد دوام مرور الجهراء رمضان 2023

  • دوام إدارة مرور الجهراء خلال أيام شهر رمضان الفضيل 2023 من الساعة الساعة 9.45 صباحًا حتى الساعة 4 مساء.
  • مواعيد عمل أقسام الفحص الفني للمركبات بمرور الجهراء في رمضان من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 4 مساء.
  • أوقات عمل أقسام اختبارات القيادة خلال أيام الشهر الفضيل من الساعة 9.30 صباحًا حتى الساعة 3.30 عصرًا.
  • بخصوص أوقات استلام رخص القيادة الذكية من أجهزة الخدمة الذاتية بالمجمعات التجارية في رمضان 2023 من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 3 عصرًا.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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