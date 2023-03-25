أوقات عمل مرور الجهراء في رمضان 2023.. دوام الإدارة وأقسام الفحص الفني واختبار القيادة
أعلنت الإدارة العامة للمرور بالكويت عن مواعيد عمل إدارات المرور في كل المحافظات خلال أيام شهر رمضان الفضيل، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير مواعيد دوام مرور الجهراء في رمضان 2023 الإدارة وأقسام الفحص الفني وأوقات اختبارات القيادة، هذا وقد بدأ شهر رمضان الكريم في دولة الكويت يوم الخميس الموافق 23 من شهر مارس 2023.
مواعيد دوام مرور الجهراء رمضان 2023
- دوام إدارة مرور الجهراء خلال أيام شهر رمضان الفضيل 2023 من الساعة الساعة 9.45 صباحًا حتى الساعة 4 مساء.
- مواعيد عمل أقسام الفحص الفني للمركبات بمرور الجهراء في رمضان من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 4 مساء.
- أوقات عمل أقسام اختبارات القيادة خلال أيام الشهر الفضيل من الساعة 9.30 صباحًا حتى الساعة 3.30 عصرًا.
- بخصوص أوقات استلام رخص القيادة الذكية من أجهزة الخدمة الذاتية بالمجمعات التجارية في رمضان 2023 من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 3 عصرًا.