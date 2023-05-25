أوقات عمل معرض الذهب والمجوهرات بالكويت 2023

بواسطة محمود عطا الله
مواعيد عمل معرض الذهب والمجوهرات الكويت 2023 مواعيد عمل معرض الذهب والمجوهرات الكويت 2023

يُقام معرض الذهب والمجوهرات العالمي بالكويت 2023 في صالة 4 بأرض المعارض في نسخته رقم 19 خلال الفترة من 24 حتى 29 مايو 2023 الجاري، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أوقات عمل معرض الذهب والمجوهرات 2023 بالكويت، حيث تنتظر الجميع مجموعة من أروع المشغولات الذهبية والمجوهرات على مستوى العالم.

أوقات عمل معرض الذهب والمجوهرات بالكويت 2023

يُقام المعرض على مدار 6 أيام حتى 29 مايو بأرض المعارض في مشرف صالة 4 كما ذكرنا وأوقات عمل معرض الذهب والمجوهرات في الكويت 2023 هي:
أيام الأربعاء والخميس والأحد: الفترة الصباحية من 10 صباحًا حتى 1.30 ظهرًا – الفترة المسائية من 4 مساء حتى 10 مساء.
يومي السبت والإثنين: من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 10 مساء.
يوم الجمعة: من الساعة 4 مساء حتى 11 مساء.

يشارك في معرض الذهب والمجوهرات بالكويت 190 شركة محلية وعالمية، تُقدم أرقى وأحدث المنتجات في هذا المجال عالميًا، حيث يشارك في المعرض أهم مصممي المشغولات الذهبية والمجوهرات حول العالم.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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