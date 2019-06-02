أول أيام العيد.. نتيجة استطلاع هلال شول 1440 تظهر مساء غدا الإثنين في السعودية والإمارات والكويت ومصر

يترقب الجميع نتيجة استطلاع هلال شهر شوال 1440 والرؤية الشرعية التي تحدد موعد أول أيام عيد الفطر 2019 وموعد نهاية شهر رمضان الفضيل لهذا العام، حيث نقدم لكم موعد أول أيام العيد فلكيا، كما سنتابع معكم إعلان نتيجة الرؤية الشرعية واستطلاع شهر شوال 1440 وغرة وبداية الشهر الكريم في السعودية والإمارات والكويت وقطر ومصر، حيث دعت الجهات المختصة في تلك الدول لتحري هلال الشهر، وسوف يتم إعلان نتيجة الرؤية رسميا مساء يوم الإثنين 3 يونيو 2019، وفرحة العيد هي الفرحة المرتقبة بالفطر.

أول أيام عيد الفطر فلكيا 1440/2019

بدأ شهر رمضان يوم الإثنين 6 مايو 2019 في تلك الدول، ويوم الرؤية هو يوم الإثنين 3 يونيو 2019 الموافق 29 رمضان، وطبقا للتقديرات والحسابات الفلكية السليمة، سوف يكون شهر رمضان لهذا العام غير كامل العدة، وعدد أيامه 29 يوما، على أن يكون أول أيام عيد الفطر 1440 فلكيا في السعودية والإمارات والكويت ومصر هو يوم الثلاثاء 4 يونيو 2019، وهو غرة شهر شوال 1440 الكريم.

استطلاع هلال شهر شوال 1440

على الرغم من التقدم الكبير في علم الفلك، إلا أن معظم الدول العربية تعتمد على تحديد أول الشهور الهجرية عن طريق تحري الهلال عن طريق العين المجردة أو باستخدام الوسائل المساعدة مثل المناظير، هذا وتنتشر البعثات الرسمية الشرعية لتحري هلال شوال 1440 في كل مكان مساء الإثنين، فتابعونا مع نتيجة استطلاع هلال شوال وبيان تحديد موعد أول أيام العيد رسميا.