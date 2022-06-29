نتيجة استطلاع هلال أول ذي الحجة 2022 في السعودية والكويت وقطر والإمارات

نتابع معكم من خلال هذا التقرير نتيجة استطلاع هلال شهر ذي الحجة 2022 في السعودية والكويت وقطر والإمارات، حيث تظهر نتيجة تحري هلال ذي الحجة مساء اليوم الأربعاء 29 يونيو 2022، حيث نترقب معكم إعلان المحكمة العليا السعودية عن رؤية الهلال، كما تعلن أيضًا دوائر الأهلة بوزارات الأوقاف أو العدل في الكويت وقطر والإمارات عن ثبوت الرؤية أم لا، وشهر ذي الحجة هو آخر شهور السنة الهجرية 1443، بوه ليالي مباركة ويشهد كل عام أداء فريضة الحج.

موعد أول ذي الحجة 2022-1443 في السعودية والكويت وقطر والإمارت

طبقًا للحسابات والمعلومات الفلكية الدقيقة، فسوف يكون موعد أول أيام شهر ذي الحجة 2022-1443 في السعودية والكويت وقطر والإمارات فلكيًا هو يوم غدا الخميس الموافق بالتاريخ الميلادي 30 يونيو 2022، عليه يكون موعد وقفة عرفات هو يوم الجمعة 8 يوليو، وأن أول أيام عيد الأضحى في السعودية والكويت وقطر والإمارات يوم السبت 9 يوليو 2022.

نتيجة استطلاع هلال ذي الحجة 2022

كما أكدنا، فإن السعودية والكويت وقطر والإمارات وكل الدول العربية، تعتمد في تحديد بدايات الشهور الهجرية على تحري الهلال، ولا تعتمد على الحسابات الفلكية في ذلك، وعليه ننتظر إعلان المحكمة العليا السعودية بخصوص بداية شهر الحج، والجهات المختصة في باقي الدول، تابعونا مع نتيجة استطلاع هلال ذي الحجة 2022 بعد قليل.

– مصادر مطلعة تؤكد ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة 1443 بمرصد تمير بالسعودية وأن غدًا الخميس هو أول أيام ذي الحجة 2022.