أول أيام رمضان 2022 الكويت.. تعرف على موعد بداية الشهر الفضيل 1443 بالتاريخ الميلادي

الجميع في دولة الكويت حاليًا ينتظر موعد بداية شهر رمضان الفضيل 1443 شهر الخير واليُمن والبركات الذي يوافق ميلاديًا عام 2022، هذا ويسرنا من خلال هذا التقرير أن نُقدم الكم موعد أول أيام رمضان 2022 في الكويت بحسب التقديرات الفلكية، وموعد رؤية واستطلاع هلال رمضان في الكويت، شهر رمضان هو الشهر التاسع من شهور السنة الهجرية، يُقدم فيه المسلم للخالق عز وجل واحد من فروض الإسلام الخمسة، اللهم بلغنا شهر رمضان، وارض اللهم عنا فيه.

أول أيام رمضان 2022 في الكويت

أصبحت الحسابات الفلكية دقيقة جدًا بمساعدة التقدم العلمي الكبير في مجال الفلك، وتقول الحسابات الفلكية بخصوص موعد أول أيام شهر رمضان 2022-1443 في الكويت وكم يوافق التاريخ الميلادي، فسوف ينتهي شهر شعبان 1443 عن 29 يومًا (غير كامل العدة) وآخر أيامه هو يوم الجمعة 1 أبريل 2022، ليكون يوم غرة رمضان في الكويت فلكيا يوم السبت 2 أبريل 2022.



رمضان 2022 في الكويت وعودة الحياة لطبيعتها

أعلنت وزارة الأوقاف مع نهاية فبراير الماضي عن عودة الأمور إلى طبيعتها داخل مساجد الكويت، حيث عادت جوامع الدولة في كل المحافظات إلى استقبال المصلين بكامل طاقتها كالمعتاد دائمًا، وبهذا يكون الجميع قد قرت أعينهم بهذا القرار، لتكون مساجد الكويت عامرة كعادتها خلال رمضان 2022 في نهار وليالي الشهر الكريم.

وزارة الأوقاف : دعوة المصلين إلى تراص الصفوف ، وسد الخلل اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2022/2/20 م#الأوقاف #الكويت #وزارة_الأوقاف pic.twitter.com/WqOZdTVJDq — وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (@Kwt_awqaf) February 17, 2022

موعد استطلاع هلال رمضان الكويت 2022

على الرغم من التقدم العلمي في مجال الفلك والحسابات الفلكية، تعتمد دولة الكويت وكل الدول الخليجية والعربية على استطلاع وتحري الأهلة لتحديد بدايات الشهور الهجرية، هذا وسوف يتم استطلاع هلال رمضان 2022 في الكويت مساء يوم الجمعة 29 شعبان 2022 الموافق بالتاريخ الميلادي 1 أبريل 2022، كل عام وأنتم بخير.