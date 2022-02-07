أول أيام شعبان 2022.. تعرف على موعد بداية الشهر الكريم في السعودية والكويت وقطر والإمارات

تتواصل الأيام في جريانها، ونقترب أكثر وأكثر من غرة شهر شعبان الكريم 1443 وبداية شهر عظيم على كل الأمة الإسلامية حول العالم، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير موعد أول أيام شهر شعبان 2022 في السعودية والكويت وقطر والإمارات وفي عدد من الدول العربية، فشهر شعبان الكريم هو ثامن الشهور الهجرية، وهو الشهر الذي يسبق شهر رمضان، ويتدرب المسلمون على الصوم بكثرة خلال شهر شعبان، تمهيدًا لتقديم فريضة مميزة خلال شهر رمضان.

موعد أول أيام شهر شعبان 2022

أصبحت الحسابات الفلكية دقيقة جدًا خلال السنوات الأخيرة بسبب التقدم الكبير في علوم الفلك والفضاء، فقد أصبحت الحسابات الفلكية دقيقة، هذا وتقول الحسابات الفلكية أن شهر رجب 1443 سوف ينتهي عن 30 يومًا كامل العدة، وآخر أيامه هو يوم الخميس 3 مارس 2022، ليكون أول أيام شهر شعبان 2022 فلكيًا في السعودية والكويت وقطر والإمارات هو يوم الجمعة 4 مارس 2022.

موعد أول رمضان وعيد الفطر 2022 فلكيًا

تؤكد الحسابات الفلكية الدقيقة، أن عدد أيام شهر شعبان 2022 سوف تكون 29 يومًا، لينتهي شعبان بنهاية يوم الجمعة 1 أبريل 2022، ليكون موعد أول رمضان 2022 فلكيًا في السعودية والكويت وقطر هو يوم السبت 2 أبريل القادم، على أن يكون موعد أول عيد الفطر 2022 هو يوم الإثنين 2 مايو 2022.