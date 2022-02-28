أول أيام شعبان 2022.. تعرف على موعد بداية وغرة الشهر الكريم في السعودية والكويت وقطر والإمارات

ساعات قليلة تفصلنا عن بداية الشهر الثامن من شهور السنة الهجرية 1443 وهو شهر شعبان الكريم أحد الشهور العظيمة، حيث نستعرض معكم من خلال هذا التقرير موعد أول أيام شعبان 2022 في السعودية والكويت وقطر والإمارات وعدد من الدول العربية، كما سنتابع معكم نتيجة استطلاع هلال شعبان في تلك الدول، شهر شعبان هو الشهر الذي يسبق شهر رمضان الفضيل، وفي الشهر القادم ليلة عظيمة ينتظرها الجميع وهي ليلة النصف من شعبان.

موعد أول أيام شعبان 2022 فلكيًا في السعودية والكويت وقطر والإمارات

الحسابات الفلكية أصبحت دقيقة جدًا نظرًا للتقدم الكبير في علم الفلك، هذا وتقول الحسابات الفلكية أن شهر رجب 1443 سوف يكون هذا العام كامل العدد، ليكون موعد أخر أيام هذا الشهر يوم الخميس الموافق 3 مارس 2022 الجاري، ليكون موعد أول أيام شهر شعبان 2022-1443 فلكيًا في السعودية والكويت وقطر والإمارات هو يوم الجمعة 4 مارس 2022.

متى موعد استطلاع هلال شعبان 2022؟

استطلاع هلال شعبان سوف يكون يوم 29 رجب 1443 الموافق يوم الأربعاء 2 مارس 2022، فعلى الرغم من التقدم الكبير في علم الفلك، إلا أن الدول العربية تعتمد في تحديد بدايات الشهور الهجرية على استطلاع وتحري الهلال باستخدام الوسائل المساعدة مثل المناظير او بالعين المجردة، تابعونا مع نتيجة استطلاع هلال شعبان مساء يوم الأربعاء.