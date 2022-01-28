أول أيام شهر رجب 1443/2022.. تعرف على موعد بداية الشهر الكريم

هلال رجب 2022 هو أهم ما ينتظره الجميع من المسلمين حول العالم، حيث يترقب الكل بداية شهر هجري جديد كريم وعظيم وقدوم أيام مباركة وفضيلة، هذا ونُقدم من خلال هذا التقرير موعد أول أيام شهر رجب 1443/2022 فلكيًا في السعودية والكويت وقطر والإمارات، وذلك بعد دخولنا في الأيام الأخيرة من شهر جمادى الآخرة، شهر رجب هو أحد الأشهر الحرم، وهو الشهر السابع من شهور السنة الهجرية، ويبدا معه العد التنازلي لشهر رمضان الفضيل.

أول أيام رجب 2022 فلكيًا في الكويت والسعودية

يوم استطلاع هلال رجب سيكون مساء 29 من شهر جمادى الآخرة 1443 الموافق يوم الثلاثاء 1 فبراير 2022، وتقول الحسابات الفلكية، أن هلال شهر رجب سوف يظهر مساء هذا اليوم الثلاثاء، ليكون طبقًا للحسابات الفلكية أول أيام شهر رجب 2022 في الكويت والسعودية وقطر والإمارات ومعظم دول العالم هو يوم الأربعاء 2 فبراير 2022

عدد أيام شهر رجب 2022 فلكيًا وأول شعبان

تؤكد الحسابات الفلكية أن شهر رجب 2022-1443 سوف يكون كامل العدة وأن عدد أيامه سوف تكون 30 يومًا كاملة، وينتهي بنهاية يوم 3 مارس 2022، ليكون أول شهر شعبان فلكيًا في الكويت والسعودية ومعظم العالم يوم الجمعة 4 مارس 2022.