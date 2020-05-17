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أول تعليق لأوباما على سياسة أمريكا في التعامل مع أزمة كورونا

بواسطة dina badr
أوباما أوباما

في توبيخ علني، قام “باراك أوباما” الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية يوم السبت، بانتقاد الإدارة الحالية لبلادة، في تعاملها مع جائحة كورونا الحالية، وجاء هذا خلال الخطاب الذي ألقاه الرئيس الديموقراطي السابق لطلاب الجامعات عبر الإنترنت، مع العلم أنه لم يذكر اسم دونالد ترامب أو أي من المسؤولين الحاليين في خطابه.

أوباما يوبخ المسؤولين في بلاده

انتقد الرئيس الأمريكي السابق “باراك أوباما” خلال الخطاب الذي ألقاه لطلاب الجامعات، ما تقوم به إدارة بلاده خلال الفترة الحالية في مواجهة كورونا،قائلًا: أن الأزمة الحالية والتي تمر بها البلاد قد كشفت الستار عن كذب من يدعون معرفة ما يفعلون جيدًا، مضيفًا أن الكثير منهم حتى لا يقومون بإظهار أنهم مسؤولون.

جاء هذا خلال الخطاب الذي ألقاه الرئيس الأمريكي أوباما، لطلاب الجامعات من ذوي البشرة السوداء، واستمر لمدة ساعتين، وتم نقله من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، الجدير بالذكر أن أوباما قد خرج من البيت الأبيض في أوائل 2017، ومنذ ذلك الوقت وهو يتبع تقليد الرؤساء السابقين لأمريكا، من خلال تجنبه توجيه النقد لحكومة ترامب.

ترامب
ترامب

وفي مؤتمر فيديو خاص، قام أوباما بوصف تعاملات الولايات المتحدة الأمريكية مع جائحة كورونا بالكارثة الفوضوية المطلقة، وقد تم تسريب مقطع الفيديو بتلك التعليقات، كما ذكر الرئيس الأمريكي السابق كذلك قضية الشاب الأسود الذي قتل في فبراير الماضي أثناء تريضة في الولايات المتحدة، والبالغ من العمر 25 عام، وعرض قضية العنصرية في الولايات المتحدة.

dina badr

طالبة لدى كلية الطب جامعة الإسكندرية ومحررة لدى عدد من المواقع الإلكترونية، أحب القراءة والكتابة ودراستني وأسأل الله التوفيق والسداد دائمًا.

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