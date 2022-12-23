أول جمادى الآخرة 1444/2022 في السعودية والكويت وقطر والإمارات

تظهر بعد قليل، نتيجة استطلاع هلال أول أيام شهر جمادى الثاني 1444 الموافق ميلاديًا 2022، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير نتيجة الاستطلاع وموعد أول أيام جمادى الآخرة 2022 في السعودية والكويت وقطر والإمارات وسلطنة عمان وعدد من الدول العربية، مع بداية شهر جمادى الآخرة نكون قد اقتربنا جدًا من قدوم الشهر المرتقب شهر رمضان الفضيل 1444.

أول جمادى الآخرة 2022 فلكيا

تؤكد الحسابات الفلكية، أن شهر جمادى الأولى سوف يكون 30 يومًا كامل العدة، وان أخر أيامه سوف يكون يوم السبت 24 ديسمبر 2022، ليكون أول أيام جمادى الآخرة فلكيًا في السعودية والكويت وقطر والإمارات هو يوم الأحد 25 ديسمبر 2022.

استطلاع هلال أول جمادى الثاني 2022

مساء اليوم الجمعة 29 جمادى الأولى 1444 الموافق 23 ديسمبر 2022 هو يوم الرؤية واستطلاع هلال جمادى الثاني 1444، حيث تعتمد الدول العربية في تحديد بدايات الشهور الهجرية على تحري الهلال، موعد ونتيجة استطلاع هلال أول جمادى الآخرة:

– سلطنة عمان تُعلن عدم ثبوت رؤية هلال أول جمادى الآخرة، ليكون الأحد هو أول أيام الشهر في السلطنة.

– تابعونا مع باقي النتائج.