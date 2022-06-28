أول ذي الحجة 2022.. تعرف على موعد بداية الشهر الكريم في السعودية والكويت وقطر والإمارات 1443

ساعات قليلة ويهل علينا واحد من أعظم الشهور الهجرية وهو شهر ذي الحجة آخر شهور السنة الهجرية 1443 الكريمة، هذا ونُقدم من خلال هذا التقرير موعد أول أيام ذي الحجة 2022 في السعودية والكويت وقطر والإمارات فلكيًا، كما سنتابع معكم نتيجة استطلاع هلال ذي الحجة ونتيجة تحري الهلال والرؤية الشرعية لغرة والفاتح من هذا الشهر في تلك الدول، شهر ذي الحجة هو أحد الأشهر الحرم، يشهد أداء فريضة الحج وبه ليالي عظيمة وهي الليالي العشر الأولى منه.

أول ذي الحجة 2022 السعودية والكويت وقطر والإمارات فلكيًا

تؤكد الحسابات الفلكية الدقيقة، أن موعد أول ذي الحجة 2022-1443 في السعودية والكويت وقطر والإمارات سوف يكون يوم الخميس الموافق ميلاديًا يوم 30 يونيو 2022، وعليه وطبقًا للحسابات الفلكية، سوف يكون يوم وقفة عرفات يوم الجمعة 8 يوليو 2022، وأن أول أيام عيد الأضحى سوف يكون يوم السبت 9 يوليو 2022 في السعودية والكويت وقطر.

استطلاع هلال ذي الحجة 1443/2022 السعودية والكويت وقطر

على الرغم من التقدم الكبير في علم الفلك، إلا أن كل الدول العربية، تعتمد في تحديد غرة والفاتح من الشهور الهجرية على تحري الهلال، هذا وسوف يتم استطلاع هلال ذي الحجة في المملكة العربية السعودية مساء يوم الأربعاء 29 يونيو 2022، فتابعونا مع النتيجة وبيان المحكمة العليا السعودية بخصوص شهر ذي الحجة لهذا العام 1443.