أول ذي الحجة 2022.. موعد عيد الأضحى 1443 في السعودية والكويت وقطر والإمارات

نقترب من بداية أيام عظيمة ومباركة، وهي الليالي العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، والتي ذكرها الخالق عز وجل في كتابه الحكيم “والفجر وليال عشر”، نُقدم من خلال هذا التقرير موعد أول أيام شهر ذي الحجة 1443 والفاتح من هذا الشهر وموعد عيد الأضحى 2022 فلكيًا في السعودية والكويت وقطر والإمارات، والعيد الكبير هو ثاني أعياد المسلمين وهو الموعد المرتقب من الجميع في كل مكان.

موعد أول ذي الحجة 2022 في السعودية والكويت وقطر والإمارات فلكيًا

تؤكد الحسابات الفلكية الدقيقة، أن شهر ذو القعدة 1443 سوف يكون كامل العدة هذا العام وينتهي عن 30 يومًا وأن آخر أيام ذو القعدة سوف يكون يوم الأربعاء 29 يونيو 2022، ليكون غرة والفاتح وأول شهر ذي الحجة 2022 في السعودية والكويت وقطر والإمارات فلكيًا هو يوم الخميس الموافق 30 يونيو 2022، هذا ويحرص الكثير من المسلمين على الصوم بداية من أول ذي الحجة من كل عام حتي يوم وقفة عرفات.

موعد عيد الأضحى 2022 السعودية والكويت وقطر والإمارات

يوم وقفة عرفات، هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، وأول أيام عيد الأضحى هو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة الكريم والعظيم، هذا الشهر الذي يشهد فريضة الحج، موعد وقفة عرفات 1443 سوف توافق ميلاديًا يوم الجمعة 8 يوليو 2022، ليكون موعد أول أيام عيد الأضحى 2022 في السعودية والكويت وقطر والإمارات هو يوم السبت 9 يوليو 2022.