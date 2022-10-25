أول ربيع الثاني 1444/2022.. تعرف على بداية الشهر ونتيجة استطلاع الهلال في السعودية والإمارات وقطر والكويت

نستعرض من خلال هذا التقرير موعد أول أيام شهر ربيع الآخر (الثاني) في السعودية والكويت وقطر والإمارات وسلطنة عمان، كما نتابع معكم نتيجة استطلاع هلال ربيع الآخر 1444 في تلك الدول وعدد من الدول العربية، شهر ربيع الثاني هو الشهر الرابع من شهور السنة الهجرية، وهو شهر كريم.

أول ربيع الآخر 2022 فلكيًا

تقول الحسابات الفلكية الدقيقة، أن موعد أول ربيع الثاني (الآخر) 2022 ميلاديًا 1444 هجريًا في السعودية والكويت والإمارات وقطر سوف يكون يوم الأربعاء الموافق 26 أكتوبر 2022، حيث تستطلع تلك الدول ومعظم الدول العربية هلال غرة يوم 1 ربيع الثاني 2022 مساء يوم الثلاثاء 25 أكتوبر، وبحسب التقديرات الفلكية سوف تتم مشاهدة هلال شهر ربيع الثاني في السماء مساء الثلاثاء.

نتيجة استطلاع هلال ربيع الثاني 2022