أول رجب 2023.. تعرف إلى موعد بداية الشهر الكريم 1444 فلكيا في السعودية والكويت وقطر والإمارات
مع ظهور هلال رجب 2023 يبدأ العد التنازلي الفعلي لشهر رمضان الفضيل 1444 المرتقب، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير موعد أول أيام شهر رجب 2023 في السعودية والكويت وقطر والإمارات طبقًا للحسابات الفلكية، كما نُقدم لكم موعد استطلاع هلال هذا الشهر الكريم، وشهر رجب هو أحد الأشهر الحرم، وهو الشهر السابع من شهور السنة الهجرية، وفي هذا الشهر مناسبة تاريخية إسلامية عظيمة وهي رحلة الإسراء والمعراج والتي حدثت يوم 27 رجب.
موعد أول رجب 2023 فلكيًا
- تؤكد الحسابات الفلكية أن موعد هلال أول أيام شهر رجب 2023 الموافق هجريًا 1444 سوف يكون يوم الإثنين 23 يناير 2023 في السعودية والكويت وقطر والإمارات.
- عدد أيام شهر رجب 2023 فلكيًا سوف يكون 29 يومًا (غير كامل العدة).
- ذكرى الإسراء والمعراج والتي تصادف يوم 27 من شهر رجب سوف توافق هذا العام يوم السبت 18 فبراير 2023.
- على الرغم من التقدم العلمي الكبير في مجال الفلك، إلا أن الدول العربية تعتمد في تحديد بدايات الشهور الهجرية على تحري واستطلاع الهلال، وسوف يوافق يوم استطلاع هلال شهر رجب 1444 يوم الأحد 22 يناير 2023.