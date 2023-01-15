أول رجب 2023.. تعرف إلى موعد بداية الشهر الكريم 1444 فلكيا في السعودية والكويت وقطر والإمارات

مع ظهور هلال رجب 2023 يبدأ العد التنازلي الفعلي لشهر رمضان الفضيل 1444 المرتقب، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير موعد أول أيام شهر رجب 2023 في السعودية والكويت وقطر والإمارات طبقًا للحسابات الفلكية، كما نُقدم لكم موعد استطلاع هلال هذا الشهر الكريم، وشهر رجب هو أحد الأشهر الحرم، وهو الشهر السابع من شهور السنة الهجرية، وفي هذا الشهر مناسبة تاريخية إسلامية عظيمة وهي رحلة الإسراء والمعراج والتي حدثت يوم 27 رجب.

موعد أول رجب 2023 فلكيًا