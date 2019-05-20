أول رد من الرئيس الأمريكي بعد التصعيد الإيراني | لا تفاوض وطهران سوف تتصل بنا عندما ينهار اقتصادها

رد بالرد يُذكر، ونار فوق النار تشتعل، حال الشرق الأوسط الآن قبل ما يبدو فعلياً أنه انفجار سياسي وعسكري كبير يوشك أن يقع بين طهران وواشنطن، ومسرح العمليات منطقة الخليج تحديداً وعموم منطقة الشرق الأوسط، تصعيد إيراني منذ قليل رداً على تهديدات الرئيس الأمريكي، قابله وعلى الفور تهديدات جديدة من قبل ترامب قد تكون أشد من نظيرتها .

فمنذ قليل أعلنت طهران رسمياً، أنها لم تعد مُلتزمة بأي قيد يُحجم من أنشاطاتها النووية والمتعلقة بحجم وكمية اليورانيوم المخصب، وذلك وفق اشتراطات الاتفاق النووي بينها وبين القوى الكبرى، وبعد هذا التصعيد الذي لم يتوقع احد أن يمر مرور الكرام على واشنطن خاصة أنها يرأسها رئيس لا يصبر .. وبالفعل صدرت تصريحات قوية منذ قليل عن الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” رداً على التصعيد الإيراني .. إليكم التفاصيل .

ترامب يرد مُتوعداً إيران

حيث بدأ الرئيس الأمريكي وذلك عبر تغريداته كالعادة على حسابه الرسمي بموقع ” تويتر ” مؤكداً، أن أي أنباء عن تفاوض مع طهران تم نشرها بأجهزة الإعلام الأمريكية هي أخبار كاذبة كالعادة .. وذلك على حد توصيفه .

ثم أضاف أن الولايات المتحدة لن تتفاوض أبداً مع إيران، بل قال وأكد مُهدداً متوعداً، أن طهران هي التي ستلجأ للتفاوض مع واشنطن تحت تأثير وطأة انهيار اقتصادها، وختم تغريدته المتوعدة للنظام الإيراني، بأسفه الشديد على الشعب الإيراني لما سيُعانيه .