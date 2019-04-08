أول رمضان 1440.. موعد بداية شهر الخير واليُمن والبركات فلكيا في السعودية، الكويت، الإمارات، قطر

مع دخولنا في شهر شعبان يترقب الجميع الآن موعد “أول رمضان 1440” وبداية الشهر الكريم شهر الصوم والقيام وعمل الخيرات، حيث نقدم لكم من خلال هذا التقرير تاريخ أول رمضان 1440 بالتاريخ الميلادي في السعودية والكويت والإمارات وقطر، كما سنقدم متابعة لنتائج استطلاع هلال 1 رمضان والرؤية الشرعية لبداية الشهر الكريم في تلك الدول، وخلال رمضان يؤدي المسلم أحد فروض وقواعد الإسلام الخمسة وهو “صوم رمضان”.

أول رمضان 1440 وبداية الشهر فلكيا في السعودية والكويت والإمارات

الحسابات الفلكية تؤكد أن شهر شعبان 1440 لهذا العام سيكون 30 يوما، ويوم الرؤية الشرعية لهلال 1 رمضان 2019 سيكون مساء يوم السبت 4 مايو 2019، وطبقا للحسابات الفلكية لن تتم مشاهدة هلال رمضان مساء السبت، وسيكون الاحد 5 مايو هو المتمم لشهر شعبان، وعليه سيكون أول رمضان 1440 فلكيا في السعودية والكويت والإمارات وقطر هو يوم الإثنين 6 مايو 2019.

الرؤية واستطلاع هلال أول رمضان 1440

السعودية والكويت والإمارات وقطر، تعتمد في تحديد موعد 1 رمضان 1440، ومواعيد بدايات الشهور الهجرية على الرؤية الشرعية وتحري الهلال من خلال العين المجردة أو بالمناظير، حيث تدعو الجهات المختصة في الدول للترائي وتحري الهلال، وسيكون يوم استطلاع الهلال مساء يوم السبت 4 مايو 2019 القادم، فتابعونا مع النتيجة.