أول رمضان 2023 في ألمانيا.. تعرف على موعد بداية شهر الصيام 1444 فلكيًا

كل المسلمين حول العالم في انتظار قدوم شهر رمضان 1444 شهر الخير واليمن والبركات أعظم شهر خلال السنة الهجرية، لكن بالطبع كل شهور والأيام كريمة وعظيمة، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير موعد أول أيام شهر رمضان 2023 في ألمانيا فلكيًا، هذا وتعتمد الجاليات الإسلامية في ألمانيا ودول أوروبا على الحسابات الفلكية في تحديد بدايات الشهور الهجرية.
أول رمضان 2023 في ألمانيا فلكيًا
- أكدت الحسابات الفلكية الدقيقة، أن شهر شعبان 1444 الموافق ميلاديًا 2023 سوف يكون كامل العدة وينتهي عن 30 يومًا، ليكون آخر أيام شهر شعبان فلكيًا هو يوم الأربعاء 22 مارس 2023.
- عليه، يكون موعد أول أيام رمضان 2023 في ألمانيا فلكيًا هو يوم الخميس 23 مارس 2023، وبداية شهر الصيام الكريم.
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- كما تؤكد الحسابات الفلكية، أن شهر رمضان 1444 القادم في ألمانيا سوف يكون غير كامل العدة، وعدد أيامه 29 يومًا، وآخر أيام رمضان القادم هو يوم الخميس 22 أبريل 2023.
- عليه، يكون موعد أول أيام عيد الفطر 2023 في ألمانيا هو يوم الجمعة 23 أبريل 2023.