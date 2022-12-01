أول رمضان 2023 في ألمانيا.. تعرف على موعد بداية شهر الصيام 1444 فلكيًا

كل المسلمين حول العالم في انتظار قدوم شهر رمضان 1444 شهر الخير واليمن والبركات أعظم شهر خلال السنة الهجرية، لكن بالطبع كل شهور والأيام كريمة وعظيمة، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير موعد أول أيام شهر رمضان 2023 في ألمانيا فلكيًا، هذا وتعتمد الجاليات الإسلامية في ألمانيا ودول أوروبا على الحسابات الفلكية في تحديد بدايات الشهور الهجرية.

أول رمضان 2023 في ألمانيا فلكيًا