أول رمضان 2023 في ألمانيا.. تعرف على موعد بداية شهر الصيام 1444 فلكيًا

بواسطة محمود عطا الله
أول رمضان 2023 ألمانيا أول رمضان 2023 ألمانيا

كل المسلمين حول العالم في انتظار قدوم شهر رمضان 1444 شهر الخير واليمن والبركات أعظم شهر خلال السنة الهجرية، لكن بالطبع كل شهور والأيام كريمة وعظيمة، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير موعد أول أيام شهر رمضان 2023 في ألمانيا فلكيًا، هذا وتعتمد الجاليات الإسلامية في ألمانيا ودول أوروبا على الحسابات الفلكية في تحديد بدايات الشهور الهجرية.

أول رمضان 2023 في ألمانيا فلكيًا

  • أكدت الحسابات الفلكية الدقيقة، أن شهر شعبان 1444 الموافق ميلاديًا 2023 سوف يكون كامل العدة وينتهي عن 30 يومًا، ليكون آخر أيام شهر شعبان فلكيًا هو يوم الأربعاء 22 مارس 2023.
  • عليه، يكون موعد أول أيام رمضان 2023 في ألمانيا فلكيًا هو يوم الخميس 23 مارس 2023، وبداية شهر الصيام الكريم.

  • أول رمضان في ألمانيا 1444
    أول رمضان في ألمانيا 1444
  • كما تؤكد الحسابات الفلكية، أن شهر رمضان 1444 القادم في ألمانيا سوف يكون غير كامل العدة، وعدد أيامه 29 يومًا، وآخر أيام رمضان القادم هو يوم الخميس 22 أبريل 2023.
  • عليه، يكون موعد أول أيام عيد الفطر 2023 في ألمانيا هو يوم الجمعة 23 أبريل 2023.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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