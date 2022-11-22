أول رمضان 2023 في الكويت.. تعرف على موعد بداية الفاتح من شهر الصيام 1444 فلكيًا

دعاء هام حاليًا على ألسنة الجميع حول العالم وهو “اللهم بلغنا رمضان”، حيث يترقب الجميع موعد الفاتح من شهر رمضان 1444 وبداية شهر الخير واليمن والبركات، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير موعد أول رمضان 2023 في الكويت، حيث يترقب الجميع في الدولة بداية شهر الصوم، للفوز خلال أيامه ولياليه بنفحات ربانية عظيمة وكريمة.

موعد اول رمضان 2023 في الكويت 1444 فلكيًا