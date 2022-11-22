أول رمضان 2023 في الكويت.. تعرف على موعد بداية الفاتح من شهر الصيام 1444 فلكيًا
دعاء هام حاليًا على ألسنة الجميع حول العالم وهو “اللهم بلغنا رمضان”، حيث يترقب الجميع موعد الفاتح من شهر رمضان 1444 وبداية شهر الخير واليمن والبركات، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير موعد أول رمضان 2023 في الكويت، حيث يترقب الجميع في الدولة بداية شهر الصوم، للفوز خلال أيامه ولياليه بنفحات ربانية عظيمة وكريمة.
موعد اول رمضان 2023 في الكويت 1444 فلكيًا
- طبقًا للحسابات الفلكية، سوف يكون موعد أول أيام الفاتح من رمضان 2023 في الكويت الموافق هجريًا 1444 يوم الخميس 23 مارس 2023.
- حيث ينتهي شهر شعبان 1444 في الكويت عن 30 يومًا “كامل العدة”، وآخر شعبان في الكويت فلكيًا سوف يكون يوم الأربعاء 22 مارس 2023.
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- عدد أيام شهر رمضان 2023 في الكويت فلكيًا سوف يكون غير كامل العدة وينتهي عن 29 يومًا.
- آخر أيام رمضان 2023 في الكويت سوف يكون يوم الخميس 20 أبريل 2023.