أول رمضان 2023 في فرنسا.. تعرف على موعد الفاتح من شهر الصيام 1444

بواسطة محمود عطا الله
أول رمضان 2023 فرنسا أول رمضان 2023 فرنسا

نستعرض من خلال هذا التقرير موعد أول أيام شهر رمضان 2023 في فرنسا فلكيًا وهو الشهر التاسع من شهور السنة الهجرية، هذا وتعتمد الجاليات الإسلامية في فرنسا وأوروبا على التقديرات الفلكية الدقيقة والصحيحة في تحديد بداية الفاتح من كل الشهور الهجرية (القمرية)، وشهر رمضان هو أفضل شهور السنة وأعظمها، وفيه أحد أركان الإسلام الخمسة وهو صوم رمضان.

موعد أول رمضان 2023 في فرنسا فلكيًا

تؤكد الحسابات الفلكية الدقيقة، أن شهر شعبان 1444 لهذا العام سوف يكون كامل العدة وينتهي عن 20 يومًا وآخر أيامه يوم الأربعاء 22 مارس 2023، عليه يكون أول أيام الفاتح من رمضان 2023 في فرنسا هو يوم الخميس 23 مارس 2023.

عدد أيام شهر رمضان 2023 في فرنسا سوم يكون 29 يومًا (غير كامل العدة)، وينتهي الشهر الفضيل وآخر أيامة يوم الخميس 20 أبريل 2023، ليكون موعد أول أيام عيد الفطر في فرنسا 1444 هو يوم الجمعة 21 أبريل 2023.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار العالم

نتائج إنتخابات جمعية إشبيلية 2022 وأسماء الفائزين

أخبار العالم

تفاصيل صرف البدل النقدي للإجازات للموظف أثناء الخدمة بالكويت والبداية مع الهيئات…