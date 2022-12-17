أول رمضان 2023 في فرنسا.. تعرف على موعد الفاتح من شهر الصيام 1444

نستعرض من خلال هذا التقرير موعد أول أيام شهر رمضان 2023 في فرنسا فلكيًا وهو الشهر التاسع من شهور السنة الهجرية، هذا وتعتمد الجاليات الإسلامية في فرنسا وأوروبا على التقديرات الفلكية الدقيقة والصحيحة في تحديد بداية الفاتح من كل الشهور الهجرية (القمرية)، وشهر رمضان هو أفضل شهور السنة وأعظمها، وفيه أحد أركان الإسلام الخمسة وهو صوم رمضان.

موعد أول رمضان 2023 في فرنسا فلكيًا

تؤكد الحسابات الفلكية الدقيقة، أن شهر شعبان 1444 لهذا العام سوف يكون كامل العدة وينتهي عن 20 يومًا وآخر أيامه يوم الأربعاء 22 مارس 2023، عليه يكون أول أيام الفاتح من رمضان 2023 في فرنسا هو يوم الخميس 23 مارس 2023.

عدد أيام شهر رمضان 2023 في فرنسا سوم يكون 29 يومًا (غير كامل العدة)، وينتهي الشهر الفضيل وآخر أيامة يوم الخميس 20 أبريل 2023، ليكون موعد أول أيام عيد الفطر في فرنسا 1444 هو يوم الجمعة 21 أبريل 2023.