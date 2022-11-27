أول رمضان 2023 في قطر.. تعرف على تاريخ بداية شهر الصوم 1444 فلكيًا

موعد اول ايام شهر رمضان 2023 الموافق هجريًا 1444 هو الموعد المرتقب من الجميع في قطر وجميع المسلمين حول العالم، حيث نُقدم لكم من خلال هذا التقرير موعد أول أيام شهر رمضان 2023 في قطر فلكيًا، وعدد أيام شهر الصيام الفضيل، وموعد أول أيام عيد الفطر 2023 في دولة قطر، هذا ويترقب الجميع بداية هذا الشهر للفوز برضى الخالق عز وجل.

أول رمضان 2023 في قطر فلكيًا