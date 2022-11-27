أول رمضان 2023 في قطر.. تعرف على تاريخ بداية شهر الصوم 1444 فلكيًا

موعد اول ايام شهر رمضان 2023 الموافق هجريًا 1444 هو الموعد المرتقب من الجميع في قطر وجميع المسلمين حول العالم، حيث نُقدم لكم من خلال هذا التقرير موعد أول أيام شهر رمضان 2023 في قطر فلكيًا، وعدد أيام شهر الصيام الفضيل، وموعد أول أيام عيد الفطر 2023 في دولة قطر، هذا ويترقب الجميع بداية هذا الشهر للفوز برضى الخالق عز وجل.
أول رمضان 2023 في قطر فلكيًا
- طبقًا للحسابات الفلكية سوف يكون أول يوم في رمضان 2023 بدولة قطر فلكيًا سوف يكون يوم الخميس 23 مارس 2023.
- شهر شعبان 1444 في الكويت سوف يكون كامل العدة وينتهي عن 30 يومًا طبقًا للحسابات الفلكية، وسوف يكون آخر أيام شعبان هو يوم الأربعاء 22 مارس.
- عدد أيام شهر رمضان 1444 في الكويت فلكيًا سوف يكون 29 يومًا غير كامل العدة.
- موعد أول أيام عيد الفطر 2023 القادم 1444 في الكويت هو يوم الجمعة 21 أبريل.
- اللهم بلغنا رمضان.