أول شعبان 2022 في الكويت.. هذا هو موعد بداية الشهر فلكيًا 1443

دخلنا في الساعات الأخيرة من شهر رجب ويتطلع الجميع في الكويت والعالم الإسلامي استطلاع ورؤية هلال شهر شعبان الكريم، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير موعد أول أيام شهر شعبان 2022-1443 في دولة الكويت، ويعتبر شهر شعبان هو الشهر الثامن من شهور السنة الهجرية، وهو الشهر الذي يسبق شهر رمضان، يحتفل المواطنون في الكويت وكل العالم الإسلامي خلال هذا الشهر بمناسبة عظيمة وهي ليلة النصف من شعبان.

أول شعبان 2022 في الكويت فلكيًا