أول شهر جمادى الأول 2025 في السعودية والإمارات والكويت وقطر

أُعلن منذ قليل عن نتيجة رؤية هلال شهر جُمادى الأول 1447 – 2025 في السعودية والإمارات والكويت وقطر وأيضًا في مصر وكل الدول العربية، وشهر جمادى الأولى هو الشهر الخامس من الشهور الهدرية، ومع بدايته نكون قد اقتربنا أكثر وأكثر من الشهر المرتقب شهر رمضان الفضيل “اللهم بلغنا رمضان”.

أول أيام شهر جمادى الأول في الإمارات 1447-2025

أعلن مجلس الافتاء الشرعي بالإمارات، اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025، إنه لم يُشاهد هلال الشهر الجديد في سماء الدولة اليوم، عليه يكون غدًا الأربعاء 22 أكتوبر هو المتمم لشهر ربيع الثاني 1447، وأن الخميس 23 أكتوبر هو أول أيام شهر جُمادى الأول 1447 في الإمارات.

نتيجة استطلاع هلال جُمادى الأول في السعودية والكويت وقطر ومصر:

لم يُشاهد الهلال مساء اليوم الثلاثاء، غدا الأربعاء هو المتمم لشهر ربيع الثاني 1447 في تلك الدول، وأيضًا سوف يكون أول أيام جمادى الأولى فيها هو يوم الخميس 23 أكتوبر 2025.