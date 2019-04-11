أول صورة الثقب الأسود| تغيير شعار جوجل لصورة الثقب الأسود .. زود معلوماتك

إنتشرت مؤخرا أحدث الأخبار التي تخص أول صورة الثقب الأسود عبر صفحات الإنترنت بالإضافة لتغيير شعار جوجل إلى أول صورة للثقب الأسود، لذا من خلال موقع كلمة سوف نوفر كل المعلومات التي تخص الثقب الأسود، حيث أن الثقب الأسود ما هو إلا منطقة في الفضاء ذات كثافة كبيرة جدا، وذات جاذبية كبيرة تلتهم كل ما يقترب منها ولن يستطيع أحد الإفلات منه، ويبحث البعض من العلماء عن هل هناك حياة أخرى بعد الثقب الأسود أم لأ، ونظرا لأن بعض العلماء توصلوا حديثا إلى رؤية أول صورة للثقب الأسود، لذا سوف تتابع عمليات البحث والوصول إلى ما بعده.

أول صورة للثقب الأسود

توصل علماء الفلك أمس إلى تصوير أول ثقب أسود من خلال تلسكوب الحدث، وتعتبر أنه أول ظاهرة كونية يمكن إكتشافها، وتم تنفي توقع كل من إينشتاين ونظريته العلمية في النظرية النسبية، وقد أطلق عليه العلماء ” الوحش ” نظرا لأنه يتلهم كل ما يقترب منه ويختفي تماما.

وتبلغ مساحة الثقب الأسود 40 مليار كم، أي تساوي 3 أضعاف حجم الأرض، ويقع الثقب الأسود على مسافة 500 مليون تريليون كم، وتم تصوريه من ثمانية تلسكوب ” يسمى تلسكوب الحدث”.

تغيير شعار جوجل إلى أول صورة للثقب الأسود

وقامت الصحيفة Astrophysical Journal Letters بنشر كل تفاصيل عن الثقب الأسود وما يحمله من خفايا، وموقف العلماء من هذا الإكتشاف والظاهرة الكونية التي يجب لها الجميع.

وأيضا قامت شركة جوجل بتغيير شعارها إلى أول صورة للثقب الأسود إحتفالا بمدى إنجاز العلماء الفلك في التوصل إلى مثل هذه الظاهرة.

بالفيديو معلومات عن الثقب الأسود

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