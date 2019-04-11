أول صورة لثقب أسود شعار محرك البحث جوجل للاحتفال بالصورة التي جذبت اهتمام الملايين

قام محرك البحث الشهير جوجل اليوم الخميس بتغيير شعاره للاحتفال بنشر أول صورة للثقب الأسود بالتزامن مع الاعلان أمس الأربعاء عن نشر الصورة الأولى للثقب الأسود، والذي تابعه الجميع عبر وكالات الأنباء العالمية وشبكات التليفزيون، كما شهد اهتمام من قبل العامة في جميع أرجاء المعمورة.

الثقب الأسود الذي قد تم الاعلان عن صوره أمس الأربعاء يحمل اسم كوادريلين، وتبلغ مساحته 40 مليا كيلو متر تقريباً، أي ما يوازي ثلاثة أضعاف حجم كوكب الأرض، حيث قام العلماء بتشبيه بالوحش، ويبتعد الثقب الأسود الذي تم نشر صوره بحوالي 500 كوادريليون كيلو متر، ويٌكافئ الكوادريليون الواحد مليون ترليون.

كيف تم التقاط أول صورة لثقب أسود

وقد قام الاشترك في تصوير الثقب الأسود ثمانية تلسكوبات من مختلف أرجاء العالم، حيث ينتمي هذا الثقب الأسود إلى مجرة يُطلق عليها M87، وذلك بحسب ما صرح به البروفيسور هينو فالك، والذي قام باقتراح هذه التجربة، وقال فالك بأن الثقب الأسود الذي تم ألتقاط الصور له أمس هو أكبر من حجم النظام الشمي لنا بالكامل، حيث تبلغ كتلته 6.5 مليار ضعف كتلة الشمس، وهو أحد الثقوب السوداء التي يعتقد العلماء أنها موجودة، حيث صوره بأنه وحش كبير.

وبحسب تصريحات البروفيسور فالك فإن الثقب الأسود الذي قد ظهر كأنه حلقة نار ملتهبة محاط بفتحة مظلمة دائرية قد نتج عن سقوط غاز محموم في الفتحة، غير أن الضوء الصادر عن هذا الثقب الأسود هو أكثر إشراقاً من مليارات النجوم الأخرى التي تنضم إلى المجرة التي بها هذا الثقب الأسود، لذلك تمكن العلماء من رصد رؤية هذا الثقب من عدة أماكن من كوكب الأرض.

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