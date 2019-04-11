أول صور للثقب الأسود حقيقية تؤكد تخيلات أفلام الخيال العلمي

نشر” محرك البحث جوجل” صباح اليوم صورة هي الأولي التي تم التقاطها للثقب الأسود تضاهي تماما أفلام هوليود للخيال العلمي وقد عرضت وكالة ناسا فيديو محاكي للثقب الأسود بجميع مراحل تكوينه حتى يصبح ثقب أسود، فسبحان الله أن جعل في الكون ما ينظف مخلفات الكون.

ماهو الثقب الأسود

يتكون الثقب الأسود من انفجار النجوم مكونه في الوسط ما يشبه الثقب وسمي أسود لشدة سواده وسرعة امتصاص مخلفات انفجار الكون فلك أن تتخيل أن تمطر السماء كتل كونيه تكون القاضية على البشرية ولحكمة الخالق أن جعل” الجواري الكنس” وهو الثقب الأسود كي يقوم بشفط أي مخلفات كونية.

المساحة التي كشفت عنها وكالة ناسا للثقب الأسود هي 40 مليار كيلو متر ويبلغ البعد بين الثقب الأسود الذي تم التقاط صورته إلى مليون ترليون كيلو متر عن الأرض.

وقد أعلن العلماء من وكالة ناسا أن تم التقاط صور للثقب الأسود من ثمان تلسكوبات بزوايا مختلفة وقد عثر عليه في مجره تدعى إم 87 وقد عرض جوجل على صفحته الرئيسة صورة للثقب الأسود احتفالاً بالكشف العلمي الجديد.

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