أول عيد الأضحى 2023 في الكويت طبقًا لتقديرات مركز العجيري العلمي

أعلن مركز العجيري العلمي عن موعد أول أيام عيد الفطر 2023 في الكويت طبقًا لتقديراته الفلكية، كما حدد المركز في بيان رسمي موعد وقفة عيد الفطر وغرة شهر ذي الحجة 1444، هذا ويترقب الجميع في الكويت والعالم الإسلامي بداية واحد من أعظم الشهور وهو شهر ذي الحجة، الذي يضم أيام مباركة وعظيمة، كما تُقام فيه احد فرائض الإسلام الخمس وهو الحج لبيت الله، كما يشهد الشهر عيد الأضحى المبارك.

أول عيد الأضحى في الكويت 2023 العجيري يحدده فلكيًا

طبقًا للبيان الرسمي سوف يكون موعد أول أيام عيد الأضحى 2023 في الكويت بحسب تقديرات وتقويم مركز العجيري العلمي هو يوم الأربعاء 28 يونيو 2023، وأن وقفة عرفات سوف تكون يوم الثلاثاء 27 يونيو 2023، وغرة شهر ذي الحجة ستكون يوم 19 يونيو 2023.

هذا ويستعد الجميع في الكويت لتحديد كيف ستكون الإجازة خلال أيام عيد الأضحى 2023، البعض سيتوجه إلى المملكة لقضاء فريضة الحج، بينما يحضر البعض لقضاء عطلة سياحية في أي من الوجهات السياحية العالمية في تركيا أو دبي أو أوروبا والولايات المتحدة، أو التوجه للسياحة في ماليزيا أو تايلاند.