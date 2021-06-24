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“أونلاين” تجديد رخصة القيادة” الليسن” في الكويت.. إليكم الخطوات

بواسطة زكريا منير
تجديد رخصة القيادة اونلاين

تتيح الحكومية الكويتية ممثلة بوزارة الداخلية خدمة تجديد رخصة سوق القيادة”المنتهية” على موقعها بشكل اونلاين تماماً مما يسهل عملية تجديد الليسين بخطوات بسيطة وإتمام الدفع لهذه الخدمة.

  1. تم تحويل خدمة تجديد رخصة القيادة على رابط موقع وزارة الداخلية، وبخلاف ذلك، يتاح ايضا التمكن من التجديد عبر حجز موعد لادارة المرور، فمن خلال رابط تجديد رخصة القيادة اصبحت العملية اكثر سهولة دون الحاجة لقصد مراكز ادارة المرور بالحضور الشخصي.
  2. أولاً ولحجز تجديد رخصة سوق القيادة التوجه الى موقع وزرة الداخلية ومن قسم أحدث الخدمات يتم الضغط على الخدمات الالكترونية لرخص السوق.
  3. تسجيل الدخول برمز المستخدم وكلمة المرور
  4. اختيار طلب تجديد رخصة
  5. حدد نوع الرخصة، تاريخ اصدار الرخصة، تاريخ انتهاء الرخضة
  6. ارفق المستندات المطلوبة وعمل التوقيع ثم قم بالرفع
  7. النقر على أيقونة تقديم طلب
  8. أكمل عملية الدفع واحتفظ بالايصال

تشدد وزاة الداخلية الكويتية بأهمية إمتلاك المستفيد من الخدمة بطاقته الحالية “بوضع جيد” لاستخدامها في عملية الطباعة عن طريق جهاز طابعة الرخص، وبخلاف ذلك في حالة كانت بطاقة الرخصة غير صالحة عليه زيارة الادارة العامة للمرور او أقرب مركز خدمة تابع لوزارة الداخلية لطباعة الرخصة الخاص به.

تبلغ الرسوم المتغيرة لخدمة تجديد الرخصة الخاصة عن كل سنة  1 د.ك.

1 المستندات المطلوبة
2 اماكن استلام رخصة القيادة الكويت

المستندات المطلوبة

  • أصل البطاقة المدنية وصورة عنها
  • عدد (1) صورة شخصية
  • الرخصة المنتهية

اماكن استلام رخصة القيادة الكويت

يتم التوجه لاستلام الرخصة بعد تجديدها من مواقع اجهزة رخص القيادة  يتبعه إدخال البطاقة المدنية الذكية الخاصة بك في القارئ ورخصة القيادة القديمة.

أماكن استلام رخصة القيادة هي:

  • مجمع الكوت
  • مجمع الافنيوز (phase1)
  • مجمع المارينا مول
  • إدارة مرور العاصمة
  • إدارة مرور حولي
زكريا منير

زكريا منير علي أبلغ من العمر 29 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في كلمة ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

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