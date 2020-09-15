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“أونلاين” ما هي معاملات المغلف الإلكتروني في الكويت؟

بواسطة محمود عطا الله
خدمات المغلف الإلكتروني معاملات المغلف الإلكتروني أونلاين

نشرت الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالكويت المعاملات التي يمكن إتمامها إلكترونيًا عبر موقع المغلف الإلكتروني، في خطوة هامة ومميزة نحو التحول الرقمي الحكومي في دولة الكويت، وموقع المغلف الإلكتروني هو موقع تابع لهيئة المعلومات المدنية، ويقدم الكثير من الخدمات أونلاين للمواطنين من الكويتيين، والمقيمين غير الكويتيين.

معاملات المغلف الإلكتروني أونلاين بالكويت

1- تجديد البطاقة المدنية للكويتي وغير الكويتي.
2- تغيير صورة.
3- تسجيل خدم أول مرة.
4- استكمال بيانات مولود.
5- من معاملات المغلف الإلكتروني أونلاين جنسية لمن بلغ 18 سنة بشرط استخراج الجنسية من وزارة الداخلية.
6- تسجيل أول مرة للالتحاق بعائل، ومواد الإقامة 17 و18 و19 و23 و24.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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