“أونلاين” ما هي معاملات المغلف الإلكتروني في الكويت؟

نشرت الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالكويت المعاملات التي يمكن إتمامها إلكترونيًا عبر موقع المغلف الإلكتروني، في خطوة هامة ومميزة نحو التحول الرقمي الحكومي في دولة الكويت، وموقع المغلف الإلكتروني هو موقع تابع لهيئة المعلومات المدنية، ويقدم الكثير من الخدمات أونلاين للمواطنين من الكويتيين، والمقيمين غير الكويتيين.

معاملات المغلف الإلكتروني أونلاين بالكويت

1- تجديد البطاقة المدنية للكويتي وغير الكويتي.

2- تغيير صورة.

3- تسجيل خدم أول مرة.

4- استكمال بيانات مولود.

5- من معاملات المغلف الإلكتروني أونلاين جنسية لمن بلغ 18 سنة بشرط استخراج الجنسية من وزارة الداخلية.

6- تسجيل أول مرة للالتحاق بعائل، ومواد الإقامة 17 و18 و19 و23 و24.