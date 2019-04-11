بعد إعلان وزير الدفاع السوداني، رئيس اللجنة الأمنية العليا، عوض بن عوف، باقتلاع النظام السابق والتحفظ على رأسه ( عمر البشير ) في مكان آمن، وهنا يطرح التساؤل نفسه أين تم التحفظ على عمر البشير وما هو المكان الآمن، وخاصة أن بيان القوات المسلحة لم يفصح عن ذلك المكان.

أين تم التحفظ على عمر البشير ؟

عقب الإعلان عن إزاحة عمر البشير عن سدة الحكم والتحفظ عليه في مكان لم يُفصح عنه، أول ما يتبادر إلى الذهن أن ذلك المكان هو مقر المخابرات العامة السودانية، وذلك لصعوبة نقله إلى مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، بسبب أن المتظاهرين يحيطون بها منذ السادس من إبريل الجاري.

وهناك سيناريو آخر وهو التحفظ على البشير في منزله تحت الإقامة الجبرية، غير ان الجيش لا يمكن أن يفصح عن المكان لحماية الرئيس السابق من انتقام المتظاهرين والمحتجين.

هل غادر البشير السودان؟

تداولت بعض وسائل الإعلام مع الساعات الاولى من صباح اليوم تفيد عن انباء بتنحي البشير ومغادرته البلاد، إلا أن مصادر سودانية أكدت على أنه تم وضع البشير تحت الإقامة الجبرية مع بعض من حراسه، ولم يُسمح له بمغادرة البلاد، ويأتي بيان القوات المسلحة الذي تلاه عوض بن عوف ليؤكد ذلك بعد إعلانه عزل البشير.

ما أبرز ما تضمنه بيان الجيش السوداني ؟

تضمن بيان القوات المسلحة الذي تلاه وزير الدفاع عوض بن عوفعدد من القرارات وهي:

عزل الرئيس عمر البشير .

التحفظ على عمر البشير في مكان آمن.

تولي السلطة لمجلس عسكري وإدارة شؤون البلاد لفترة انتقالية لمدة سنتين.

تعطيل العمل بالدستور.

إعلان الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر.

إجراء انتخابات في نهاية الفتؤة الانتقالية.

إغلاق المجال الجوي لمدة 24 ساعة وإغلاق المعابر الحدودية لحين إشعار آخر.

حل المجلس الوطني ومجالس الولايات.

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