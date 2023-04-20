أين يُصلى العيد 2023 في الكويت وحولي والفروانية والجهراء؟

نشرت وزارة الأوقاف أماكن مصليات عيد الفطر 2023 في الكويت العاصمة وباقي محافظات الدولة الجهراء وحولي والفروانية ومبارك الكبير والأحمدي، إلى جانب كل مساجد الدولة التي تُقيم الصلاة، وفرت الوزارة عدد 51 مُصلى للعيد موزعة على كل محافظات الكويت الست، من الجدير بالذكر أن صلاة العيد سوف تُقام صباح يوم الجمعة 21 أبريل 2023 طبقًا للحسابات الفلكية.

مصليات عيد الفطر 2023 في الكويت

عدد مصليات عيد الفطر 2023 في مدينة الكويت 11 مصلي، مصليات العيد في محافظات حولي ستة مصليات، في محافظة الجهراء وفرت وزارة الأوقاف 6 مصليات، في محافظة الفروانية 10، مبارك الكبير 5، محافظة الأحمدي 13، لمعرفة أماكن مصليات العيد، قُم بتنزيل تطبيق “مساجد الكويت” التابع لوزارة الأوقاف الكويتية، عند الدخول للصفحة الرئيسية، تختار القائمة من أعلى اليسار، ثم تختار مصليات العيد، موعد بداية الصلاة عند الساعة 5.31 صباحًا بتوقيت الكويت.











