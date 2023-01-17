إجازات الكويت 2023.. تحديد موعد عطلة العيد الوطني والإسراء والمعراج

أعلنت الحكومة، منذ قليل، عن موعد عطلة العيد الوطني 2023 في الكويت وموعد إجازة الإسراء والمعراج، هذا وتعتبر المناسبتين الأعياد الوطني والإسراء والمعراج عطلة رسمية سنوية في كل الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة بالدولة، هذا وستكون تلك العطلات خلال شهر فبراير القادم.

موعد عطلة العيد الوطني 2023 الكويت

أهم عطلات وإجازات الكويت في فبراير 2023 عطلة العيد الوطني ويوم التحرير، وتحتفل الدولة سنويًا خلال شهر فبراير بهما، موعد عطلة العيد الوطني 2023 في الكويت ستكون يوم الإثنين 27 فبراير 2023، وستكون راحة بدلا من يوم السبت 25 فبراير، عطلة يوم التحرير ستكون يوم الأحد 26 فبراير، عليه سيعود الجميع للعمل بعد الإجازة يوم الثلاثاء 28 فبراير.

أما بخصوص موعد إجازة الإسراء والمعراج 2023 في الكويت ستكون يوم الأحد 19 فبراير 2023، بدلا من يوم السبت 18 فبراير الذي يصادف ذكرى هذا الحدث الإسلامي الهام، كل عام وأنتم بخير.