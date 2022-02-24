إجازة البنوك في الأعياد الوطنية الكويت 2022

أعلن اتحاد مصارف الكويت عن موعد بداية ونهاية إجازة البنوك خلال الأعياد الوطنية وعطلة الإسراء والمعراج خلال العام الجاري 2022، حيث نستعرض معكم إجازة البنوك الوطنية خلال تلك الفترة التي تحتفل فيها الكويت بالأعياد الوطنية، كما نستعرض معكم موعد عودة الدوام للبنوك في الكويت، يذكر أن عطلة الأعياد تبدأ بنهاية دوام يوم الخميس 24 فبراير 2022.

إجازة البنوك خلال الأعياد الوطنية بالكويت 2022

أكدت مديرة العلاقات العامة في اتحاد مصارف الكويت شيخة العيسى، أن إجازة البنوك في الكويت خلال الأعياد الوطنية سوف تبدأ من يوم الأحد 27 فبراير حتى 1 مارس 2022، على أن تفتح البنوك أبوابها للعملاء على نطاق محدود يومي الأربعاء والخميس 2 و 3 مارس 2022 وذلك عبر القاعة المصرفية بالمركز الرئيسي وبعض الفروع الأساسية.