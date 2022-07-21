إجازة السنة الهجرية 2022-1444 في الكويت.. تعرف على الموعد

أعلن ديوان الخدمة المدنية عن موعد إجازة السنة الهجرية 1444 في الكويت التي توافق ميلاديًأ عام 2022، ويأتي الكشف عن موعد عطلة رأس السنة الهجرية 2022 بعد دخولنا في الأيام الأخيرة من شهر ذي الحجة 1443 آخر أيام شهور السنة الهجرية، يذكر أن موعد أول المحرم من عام 1444 في الكويت فلكيًا سوف يكون يوم السبت 30 يوليو 2022 الجاري.

موعد إجازة السنة الهجرية 2022 الكويت

قال ديوان الخدمة المدنية، أن موعد إجازة السنة الهجرية 2022 في الكويت سوف يكون يوم الأحد 31 يوليو 2022 حيث تتعطل كل الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة وكل الجهات الحكومية في الدولة، على أن يبدأ الدوام من جديد يوم الإثنين 1 أغسطس 2022، هذا ويذكر أن الكويت ومعظم الدول العربية تعتبر أول أيام السنة الهجرية الجديدة كل عام عطلة رسميًا للاحتفال بتلك المناسبة العظيمة.

مع بداية السنة الهجرية 1444 في الكويت والعالم، يتمنى الجميع أن تكون تلك السنة سنة خير وبركة، وأن نكون فيها أقرب إلى الخالق عز وجل، لنفوز من خلال أيامها ولياليها المباركة بنفحة ربانية كريمة، تمنحنا خير الدنيا والأخرة.