إجازة العيد الوطني عمان 2021.. تعرف على الموعد وصورة شعار 51

أعلنت سلطنة عمان عن موعد إجازة العيد الوطني في الجهاز الإداري للدولة وكل الجهات الحكومية والقطاع الخاص، حيث صدرت أوامر سلطانية سامية بخصوص تحديد تاريخ العطلة، وتحتفل سلطنة عمان خلال شهر نوفمبر بمناسبة العيد الوطني، وهو عطلة رسمية في الدولة، والإجازة هذا العام سوف تكون يومين، وقد أعلنت السلطنة أيضا عن صور شعار العيد الوطني 51 في عمان.

موعد إجازة العيد الوطني عمان 2021 – 51

صدرت الأوامر السامية لجلالة السلطان هيثم بن طارق، والتي تقضي بأن يكون موعد إجازة العيد الوطني عمان 2021 هو يومي الأحد والإثنين 28 و 29 نوفمبر 2021 للموظفين في الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الأخرى والعاملين في القطاع الخاص، وبذلك سوف تكون أمام الجميع عطلة مميزة لقضاء عطلة سياحية مميزة والاحتفال بتلك المناسبة العظيمة.

صورة شعار العيد الوطني عمان 2021 – 51

كشفت السلطنة رسميًا عن صورة شعار العيد الوطني 2021 للسنة 51، والشعار هذه السنة مستوحى من الخطاب السامي لجلالة السلطان هيثم بن طارق، وألوان شعار العيد الوطني عمان مستوحاة من هوية رؤية السلطنة 2040.





