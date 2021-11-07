إجازة العيد الوطني عمان 2021.. تعرف على الموعد وصورة شعار 51

بواسطة محمود عطا الله
إجازة العيد الوطني عمان 2021

أعلنت سلطنة عمان عن موعد إجازة العيد الوطني في الجهاز الإداري للدولة وكل الجهات الحكومية والقطاع الخاص، حيث صدرت أوامر سلطانية سامية بخصوص تحديد تاريخ العطلة، وتحتفل سلطنة عمان خلال شهر نوفمبر بمناسبة العيد الوطني، وهو عطلة رسمية في الدولة، والإجازة هذا العام سوف تكون يومين، وقد أعلنت السلطنة أيضا عن صور شعار العيد الوطني 51 في عمان.

1 موعد إجازة العيد الوطني عمان 2021 – 51
2 صورة شعار العيد الوطني عمان 2021 – 51

موعد إجازة العيد الوطني عمان 2021 – 51

صدرت الأوامر السامية لجلالة السلطان هيثم بن طارق، والتي تقضي بأن يكون موعد إجازة العيد الوطني عمان 2021 هو يومي الأحد والإثنين 28 و 29 نوفمبر 2021 للموظفين في الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الأخرى والعاملين في القطاع الخاص، وبذلك سوف تكون أمام الجميع عطلة مميزة لقضاء عطلة سياحية مميزة والاحتفال بتلك المناسبة العظيمة.

صورة شعار العيد الوطني عمان 2021 – 51

كشفت السلطنة رسميًا عن صورة شعار العيد الوطني 2021 للسنة 51، والشعار هذه السنة مستوحى من الخطاب السامي لجلالة السلطان هيثم بن طارق، وألوان شعار العيد الوطني عمان مستوحاة من هوية رؤية السلطنة 2040.
إجازة العيد الوطني عمان 2021

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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