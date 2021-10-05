إجازة المولد النبوي 2021 في الكويت.. ديوان الخدمة المدنية يُعلن عن موعدها

أعلن ديوان الخدمة المدنية رسميًا عن موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2021 في كل الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة في دولة الكويت.

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هذا وتعتبر الكويت كل الدول العربية ومعظم الدول الإسلامية يوم مولد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يوم عطلة رسمية، بمناسبة تلك الذكرى العطرة، في يوم 12 من ربيع الأول من كل عام هجري، حيث ولد خير الخلق وخاتم المرسلين سيدنا وتاج رؤوسنا محمد بن عبدالله، وتُقام في هذا اليوم الاحتفالات في كل مكان حول العالم.

موعد إجازة المولد النبوي 2021 في الكويت

ذكرى المولد النبوي هي يوم 12 من شهر ربيع الأول 1443، والذي يصادف في التاريخ الميلادي يوم الإثنين 18 أكتوبر 2021، وطبقًا لقانون الإجازات في دولة الكويت، قرر ديوان الخدمة المدنية ترجيل موعد إجازة المولد النبوي في الكويت ليكون يوم الخميس 21 أكتوبر 2021، ليعود الجميع إلى الدوام يوم الأحد 24 أكتوبر 2021، كل عام وأنتم بخير.