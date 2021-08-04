إجازة رأس السنة الهجرية 2021 في الإمارات.. ترحيل يوم العطلة

بواسطة محمود عطا الله
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أُعلن رسميًا عن موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2021 في دولة الإمارات لكل الجهات الاتحادية وفي القطاع الخاص بالدولة وذلك بعد دخولنا في الساعات الأخيرة من العام الهجري الحالي، هذا وتحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة بتلك المناسبة العظيمة، وتعتبر بداية كل سنة هجرية إجازة رسمية مثلها مثل باقي الدول العربية والإسلامية، وقد يتم تقديم الإجازة أو ترحيلها بحسب اليوم الذي يصادف بداية السنة الهجرية الجديدة.

إجازة رأس السنة الهجرية 2021 في الإمارات

أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية تعميم بخصوص موعد إجازة السنة الهجرية 2021 في الإمارت، حيث ستكون الإجازة يوم الخميس 12 اغسطس 2021 في كل الجهات الاتحادية والخاصة، على أن يعود العمل ويبدأ الدوام من جديد يوم الأحد 15 أغسطس 2021، كما أعلنت دائرة الموارد البشرية برأس الخيمة إن إجازة رأس السنة الهجرية سوف تكون يوم الخميس 12 غسطس أيضًا.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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