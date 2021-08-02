إجازة رأس السنة الهجرية 2021 في الكويت.. يوم راحة وآخر عطلة

أعلن مجلس الوزراء عن موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2021 في الكويت وذلك بعدما وافق على مقترح الديوان العام للخدمة المدنية بخصوص تلك الإجازة في الوزارات وكل الهيئات والمؤسسات العامة والجهات الحكومية، يذكر أن الكويت وكل الدول العربية تحتفل ببداية كل عام هجري جديد، وتعتبر غرة هذا العام (الأول من شهر المحرم) عطلة رسمية في الدولة.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2021 في الكويت

قال مجلس الوزراء في بيان عاجل له صدر منذ قليل بخصوص إجازة رأس السنة الهجرية 2021 في الكويت، أن يوم الأحد الموافق 8 أغسطس 2021 سوف يكون يوم راحة، على أن يكون يوم الإثنين 9 أغسطس 2021 إجازة بمناسبة السنة الهجرية الجديدة، على أن يبدأ الدوام ويعود الجميع إلى العمل يوم الثلاثاء 10 أغسطس، كل عام وأنتم بخير.