إجازة عيد الأضحى في قطر 2020 – موعد بداية ونهاية العطلة في القطاع العام والحكومة

أعلن الديوان الأميري في دولة قطر، عن موعد بداية ونهاية إجازة عيد الأضحى المبارك في قطر 2020، وذلك مع دخولنا في الأيام العشرة الأوائل من شهر ذي الحجة، تلك الأيام الكريمة والمباركة من العام والتي تشهد مناسك موسم الحج، هذا ويذكر أن شهر ذي الحجة 1441 قد بدأ في قطر وكل العالم الإسلامي يوم الأربعاء 22 يوليو 2020 الجاري، وذلك بعدما انتهى شهر ذو القعدة عن 30 يومًا كامل العدة.

إجازة عيد الأضحى في قطر 2020

قال الديوان الأميري، في تعميم إجازة عيد الأضحى في قطر 2020، أن عطلة العيد في الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، تبدأ يوم الخميس 30 يوليو 2020، وتنتهي إجازة العيد في قطر 2020 يوم الخميس 6 أغسطس 2020، على أن يبدأ الدوام، ويعود الجميع إلى العمل يوم الأحد 9 أغسطس 2020.

موعد صلاة عيد الأضحى قطر 2020

بخصوص صلاة العيد في قطر، فقد قالت مصادر مسؤولة، أن الصلاة سوف تكون في مساجد محددة بالدولة، وعلى الجميع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.