إجازة عيد الأضحى 2019 بالكويت.. متى تبدأ ومتى تنتهي؟

كم يوم إجازة عيد الأضحى بالكويت 2019 ومتى تبدأ إجازة العيد الكبير ومتى تنتهي وموعد عودة الدوام من جديد للقطاع العام بالدولة، كلها أسئلة تشغل تفكير الجميع الآن رسميا، وخاصة بعد دخولنا في شهر ذي الحجة الشهر العظيم، يذكر أن يوم وقفة عرفة يوافق يوم التاسع من شهر ذي الحجة، بينما أول أيام عيد الأضحى، هو اليوم العاشر من ذي الحجة.

إجازة عيد الأضحى 2019 بالكويت

أعلنت الكويت رسميا، أن أول أيام ذي الحجة 1440 هو يوم الجمعة الموافق 2 أغسطس 2019، وأن يوم وقفة عرفات سيكون يوم السبت 10 أغسطس، وأن أول أيام العيد هو يوم الأحد 11 أغسطس، هذا وقد أعلن ديوان الخدمة المدنية بالكويت رسميا عن موعد إجازة عيد الأضحى 2019، حيث سيكون يوم السبت إجازة بمناسبة وقفة عرفات، وتستمر الإجازة حتى يوم الثلاثاء 13 أغسطس، على أن يبدأ الدوام ويعود الجميع للعمل من يوم الأربعاء 14 أغسطس 2019، كل عام وأنتم بخير.

مدة إجازة عيد الأضحى بالكويت 2019 ستكون مناسبة جدا لقضاء عطلة متميزة وخاصة وأنها تأتي خلال فصل الصيف، حيث يخطط الكثيرين لقضاء عطلة سياحية داخل الكويت، والبعض الآخر يخطط لقضاء عطلة متميزة خارج الكويت في أحد الوجهات السياحية العربية أو العالمية، ومن أهم الوجهات للسائح الكويتي دبي أو صلالة أو شرم الشيخ أو سوسة التونسية أو المغرب، بينما يفضل البعض السفر للسياحة في تايلاند وماليزيا والمالديف، أو السفر لأوروبا.