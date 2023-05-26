إجازة عيد الأضحى 2023 الكويت.. تعرف على موعد بداية العطلة وآخر أيامها

أيام قليلة ويهل علينا شهر ذي الحجة العظيمة، وهو أحد الشهور المباركة والكريمة، حيث يبدأ هذا الشهر بأيام هي الأعظم في الدهر، كما يشهد مناسك فريضة الحج، هذا وقد اعتمد مجلس الوزراء موعد إجازة عيد الأضحى في الكويت 2023، وحدد المجلس موعد بداية الإجازة وموعد نهايتها وموعد عودة الدوام من جديد بعدها.

موعد إجازة عيد الأضحى 2023 الكويت

موعد بداية إجازة عيد الأضحى 2023 في الكويت سوف يكون من يوم وقفة عرفة طبقًا لقرار مجلس الوزراء، على أن تكون آخر أيام العطلة هو يوم الأحد 2 يوليو 2023، ويستأنف الدوام من جديد يوم الإثنين 3 يوليو 2023 في كل الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وكل الجهات الحكومية، طبقًا لتقويم العجيري سوف يكون موعد وقفة عرفات يوم الثلاثاء 27 يونيو 2023.

عليه ستكون إجازة العيد مناسبة لقضاء عطلة سياحية مميزة لمن لم يسافر للحج هذا العام، البعض خطط لبرنامج ترفيهي داخلي بالكويت، كما خطط البعض لقضاء عطلة العيد في أي من الجهات السياحية العالمية في تركيا أو أوروبا أو السياحية في أمريكا أو جنوب شرق آسيا أو دبي.