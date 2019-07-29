إحتراق منزل في مدينة رهط في الأراضي المحتلة الفلسطينية

أفادنا قبل قليل خبر إندلاع حريق هائل في منزل مكون من طابقين في مدينة رهط المحتلة في الأراضي الفلسطينية

فلسطين – خاص لـموقع كلمة دوت أورج /

قبل قليل شب حريق هائل في مدينة رهط التي تقع في أقصى شمال أرض النقب في الأراضي الفلسطينية المحتلة, مما أسفر عن وقوع إصابات طفيفة من بينهم إصابة سيدة في مقتبل العمر.

وقد تدخلت قوات الإنقاذ والإطفاء لإخماد الحريق وإسعاف المصابين, وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنطقة بسيارات الإسعاف.

وتشير قوات الإنقاذ أنها تدخلت في الوقت المناسب وتمت السيطرة على الموقف, ولا يوجد أي تطورات تدعو للقلق.