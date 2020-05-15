إحصائيات بريطانية: 26% من المتوفين بسبب كورونا كانوا مصابين بهذا المرض

نشر موقع شبكة سكاي نيوز البريطاني اليوم دراسة بريطانية، أشارت الإحصائيات الخاصة بها أن نحو 26% أو ربع المتوفين بسبب كورونا كانوا مصابين بمرض السكري، واستندت الإحصائيات إلى البيانات الصادرة عن مستشفيات إنجلترا، كما نشرت هيئة الصحة العامة في إنجلترا عدد من البيانات الجديدة التي توضح الفئات الأكثر عرضه لخطر الوفاة بكورونا.

الفئات الأكثر عرضة لخطر الوفاة

أصدرت المستشفيات في إنجلترا عدد من الإحصائيات التي تشير إلى أن ربع الذين توفوا في المستشفيات بسبب كورونا كانوا مصابين بمرض السكري، وأعلنت هيئة الصحة العامة في إنجلترا أن المرضى المصابين بمشكلات الرئة والخرف، أكثر عرضه لخطر الوفاة بسبب كورونا، واستندت تلك البيانات إلى الأرقام الجديدة الناتجه عن متابعة الوضع في إنجلترا.

وأوضحت هيئة الصحة العامة في انجلترا، أن 5873 متوفى من أصل 22332 متوفى أو ما يعادل نسبة 26% بانجلترا منذ 31 مارس المنقضي، كانوا مصابين بمرض السكري، ولكن البيانات لم تكشف نوع الإصابة بالمرض، والذين توفوا بعد إصابتهم بمرض “كوفيد -19″، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

كما أشارت البيانات كذلك إلى نسبة المتوفيين بفيروس كورونا، وكانوا يعانون من الخرف، والتي عادلت نسبتهم 18% بواقع 4048 حالة وفاة، بجانب نسبة المتوفيين بسبب فيروس كورونا وكانوا يعانون من أمراض رئوية مزمنة، والتي عادلت 15%، أما عن نسبة المتوفيين بسبب كورونا المستجد وكانوا يعانون من مشكلات بالكلى، فقد سجلت 14% من إجمالي المتوفيين.