إخلاء سوق شرق.. توضيح من وزارة المالية

بواسطة محمود عطا الله
إخلاء سوق شرق إخلاء سوق شرق

أصدرت وزارة المالية توضيحًا هامًا بخصوص قرار إخلاء سوق شرق، وقالت الوزارة في التوضيح، أن قرار إخلاء سوق شرق يُطبق على المستثمر (مدير السوق) فقط، ولا يشمل القرار المؤجرين، وأكدت الوزارة في توضيحها، أن جميع المحال والأكشاك التابعة لسوق شرق وسوق السمك وغيرها من المرافق مستمرة في أعمالها دون حدوث أي تغيير، وذلك إلى حين تسليم السوق للمستثمر الجديد الذي سيفوز من خلال طرح المشروع في مزايدة عامة.

هذا وبناء على قرار وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون أملاك الدولة والشؤون القانونية، سوف يتم إخلاء سوق شرق من قبل المستثمر مدير مشروع الواجهة البحرية – المرحلة الثالثة يوم الإثنين الموافق 20 فبراير 2023.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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