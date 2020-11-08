إدارة التعليم الخاص حجز موعد منصة متى الكويت في مبارك الكبير – مواعيد تصديق الشهادات والمعادلة والنقل

أعلنت الإدارة العامة للتعليم الخاص منذ منتصف أغسطس 2020 الماضي، أنّها لن تستقبل أي مراجع بدون حجز موعد مسبق عن طريق منصة متى، هذا ونُقدم من خلال هذا التقرير شرحًا تفصيليًّا بخصوص رابط حجز موعد التعليم الخاص في الكويت محافظة مبارك الكبير، وخطوات الحجز الإلكتروني التي تتم بسهولة ويسر في دقائق معدودة، تقدم إدارة التعليم الخاص مبارك الكبير الكثير من الخدمات منها: تصديق الشهادات، معادلة الشهادات العربية والأجنبية، النقل والتحويل.

حجز موعد التعليم الخاص الكويت مبارك الكبير

من خلال منصة متى المركزية للمواعيد الحكومية، تنضم إدارة التعليم الخاص في الكويت إلى معظم الجهات الحكومية الكويتية والوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، والتي تُقدم لها منصة متى خدمة حجز المواعيد خلال الفترة الصعبة الحالية التي يمر بها كل العالم بسبب الظروف الصحية.

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هذا ويعتبر تدشين منصة متى، جزء من خطة الدولة، نحو التوجه الرقمي الحكومي، حيث تتجه الحكومة للإعتماد على الخدمات الرقمية والتقنيات الحديثة، لمواكبة أهم وأخر تطورات العصر الحديث.

كيفية حجز موعد التعليم الخاص مبارك الكبير

كما ذكرنّا، حجز موعد مع الإدارة العامة للتعليم الخاص بالكويت يكون عبر منصة متى.

رابط منصة متى المركزية للمواعيد الحكومية هو: meta.e.gov.kw

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تقوم بتسجيل الدخول على حسابك في منصة متى عن طريق الرقم المدني وكلمة المرور.

تختار البحث عن خدمات أخرى.

تختار وزارة التربية.

تختار معاملتك بدقة من المعاملات التي تُقدمها الإدارة العامة للتعليم الخاص مبارك الكبير.

تختار موعد وتاريخ المراجعة.

بعد ذلك يُرسل لك موقع منصة متى رسالة تأكيد الحجز وباركود التعليم الخاص الكويت.

رابط حجز موعد التعليم الخاص الكويت

رسالة تأكيد الحجز التي تصلك من منصة متى، يجب أن تحتفظ بها على هاتفك الجوال حتى موعد المراجعة، حيث تحتوي الرسالة على كل بيانات الحجز وباركود المراجعة، رابط حجز موعد التعليم الخاص في الكويت هو:

meta.e.gov.kw

طالبت إدارة التعليم الخاص كل مراجعيها، بضرورة تقديم باركود المراجعة لموظف الإستقبال قبل الدخول لمقر الإدارة، كما طالبت المراجعين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية عند المراجعة.