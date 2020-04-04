إسرائيل تسجل أكثر من 100 إصابة آخر 24 ساعة وارتفاع عدد الوفيات إلى 44 حالة

كشفت التقارير الصادرة من وزارة الصحة والصحف الإسرائيلية عن أحدث الأرقام الخاصة بالإصابات بفيروس كورونا الجديد داخل دولة إسرائيل، وعدد الوفيات وفقا لما حدث اليوم السبت في ظل انتشار وتفشي فيروس كورونا داخل إسرائيل خلال الفترة الماضية، حيث تعتبر إسرائيل واحدة من أكثر الدول المتضررة من فيروس كورونا خلال الفترة الماضية وفقا للأرقام والإحصائيات.

الصحة الإسرائيلية تكشف عدد مصابي ووفيات اليوم السبت

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية خلال تقرير لها نُقل من خلال وكالة “أ ش أ”، نُشر اليوم السبت عن ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا وتخطيه حاجز الـ 7500 مواطن داخل دولة إسرائيل خلال الساعات القليلة الماضية مع ارتفاع عدد الوفيات داخل إسرائيل تأثرا بالفيروس ووصوله إلى 44 حالة وفاة حتى تلك اللحظة.

وأشار التقرير إلى أن 7500 حالة مصابة بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية يوجد بينهم 115 حالة خطيرة جدا، ومنهم 98 حالة موضوعين على أجهزة تنفس صناعي بسبب عدم قدرتهم على التنفس خلال الفترة الماضية.

صحف إسرائيلية: عدد المصابين والوفيات في تزايد مستمر

وفقا لصحف إسرائيلية والتي قالت أن عدد الإصابات بفيروس كورونا تخطى الـ 100 فرد خلال آخر 24 ساعة، أن صباح اليوم السبت زاد عدد المصابين بفيروس كورونا ليصبح 758 حال وفاة حتى الآن، لافتة إلى أن عدد الوفيات في تزايد مستمر طوال الفترة الماضية، حيث تُوفي 8 أشخاص صباح اليوم جدد ليصل عدد الموتى إلى 44 حالة ومازال هناك إشارة لزيادة الأعداد أكثر خلال الساعات القليلة المقبلة في ظل تفشي المرض في إسرائيل.