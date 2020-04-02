إسرائيل تسجل رقم قياسي في الإصابات بكورونا في 24 ساعة.. تعرف على التفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن تسجيل رقم قياسي من الحالات المصابة بفيروس كورونا الجديد “كوفيد 19” خلال الـ 24 ساعة الماضية في ظل انتشار الفيروس بشكل كبير في العالم كله، حيث اقترب عدد الإصابات في العالم من الوصول إلى مليون إصابة وفقا لما صرحت به منظمة الصحة العالمية خلال التصريحات الأخيرة لها.

إسرائيل: 501 حالة إصابة جديدة أمس الأربعاء

وكشفت وزارة الصحة الإسرائيلية خلال بيان لها اليوم الخميس أن عدد الإصابات داخل إسرائيل خلال الفترة الماضية وصل إلى 6092 حالة إصابة، حيث سجلت الدولة 501 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما وصل عدد الوفيات داخل الدولة إلى 29 حالة، في ظل تفشي المرض داخل دولة إسرائيل والتي تعتبر واحدة من أكثر الدول تضررا في الوقت الحالي من فيروس كورونا، حيث تفشى المرض فيها بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة.

الجيش الإسرائيلي يعلن تسجيل 13 إصابة بفيروس كورونا

وفي سياق آخر كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن هو الآخر تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا ضمن صفوفه، وبذلك يكون وصل عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا داخل الجيش الإسرائيلي في الوقت الحالي إلى 97 عسكريا، بينما كشف الجيش الإسرائيلي عن وضع 3023 عسكريا داخل العزل الصحي بعد الاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد صرحت خلال الساعات القليلة الماضية أنها قلقة بشأن الوضع الصحي الذي يمر به العالم، حيث اقترب عدد الإصابات في العالم كله من المليون إصابة.