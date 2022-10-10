إصدار البطاقة المدنية للوافدين في الكويت.. تعرف على الأوراق المطلوبة (أول مرة)

فور حصول الوافد إلى دولة الكويت على الإقامة الخاصة به، يتوجب عليه إصدار بطاقة مدنية، حيث يحمل كل وافد في الكويت على بطاقة مدنية تحمل كل المعلومات الهامة والأساسية عنه، نستعرض من خلال هذا التقرير الأوراق المطلوبة ومتطلبات إصدار البطاقة المدنية للوافدين أول مرة، الجهة التي تصدر البطاقة المدنية للوافدين والكويتيين هي الهيئة العامة للمعلومات المدنية، من الجدير بالذكر أن الجميع في الكويت لديهم مدنية ورقم مدني حتى المواليد الجدد.

إصدار البطاقة المدنية للوافدين في الكويت أول مرة.. الأوراق المطلوبة