إطلب أرقام برنامج الديرة للاشتراك من داخل السعودية

من اكثر المسابقات الرائجة في هذه الاوقات هي مسابقة الديرة المتاح الاتصال بها على ارقامها لربج الجوائز النقدية المجزية، تكون المسابقة ذات طابع تراثي لتربط- المشاهدين بالماضي القديم في شكل صورة معلومات ثرية تحاكي ما كانت عليه الاجيال القديمة من الموروث الشعبي من ادوات مستخدمة وحرف مهنة وامثال شعبية ولهجات دارجة والكثير من المنوعات.

مسابقة الديرة

برنامج مسابقة الديرة متوفر للمشاهدة يومياً فيتم عرضه على قناة تلفزيون السعودية الأولى طوال شهر رمضان 2021 وهو كبرنامج من تقديم المذيع ماجد مطرب الذي اكسب البرنامج تنسيق مميز في نسخته الحالية، ومن خلال رقم الاشتراك ببرنامج الديرة يستطيع المشترك التاهل للاجابة على عدد من الاسئلة ضمن خمسة مراحل يجتازها كل واحدة لها قيمة مالية محددة.

معلومات غنية من المهم التعرف عليها يقدمها هذا البرنامج في شكل مسابقة تفاعلية قائمة على طرح الاسئلة العامة وكل مشترك يحق له الاشتراك من خلال الارقام الى برنامج الديرة، فيتم طلب ارقام مسابقة الديرة بإرسال رسالة SMS قصيرة تحتوى على كلمة ربح لإمكانية اختيارك وتجهيزك للظهور على الهواء مباشرة للاجابة على اسئلة تصل جوائزها ككل الى 5000 SR.

ينتعش البرنامج وله ذروة الاقبال عليه بداية عرضه لدخول جولة الاسئلة من خلال ارقام الديرة التالية: