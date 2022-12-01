إغلاق مركز خدمة صباح الناصر للصيانة بداية من 4 ديسمبر 2022.. تعرف على المراكز البديلة

أعلنت وزارة الداخلية، عن إغلاق مركز خدمة صباح الناصر، بداية من يوم الأحد 4 ديسمبر 2022، حيث يتم عمل صيانة كاملة للمركز بداية من هذا التاريخ، وأكدت الوزارة، إنه سوف يتم فتح المركز من جديد، عند نهاية أعمال الصيانة، ومركز خدمة صباح الناصر تابع لإدارة مراكز خدمة المواطن بمحافظة الفروانية.

إغلاق مركز خدمة صباح الناصر للصيانة.. تعرف على المراكز البديلة

قالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية، إنه سيتم الكشف عن موعد افتتاح مركز خدمة صباح الناصر من جديد عند انتهاء أعمال الصيانة، وناشدت الوزارة المواطنين الراغبين في إنجاز معاملاتهم، التوجه إلى مركز خدمة العميرية ومركز خدمة العارضية، وذلك حتى انتهاء أعمال الصيانة في مركز صباح الناصر.