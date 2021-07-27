إلغاء رسوم PCR من موقع كويت مسافر للمحصنين القادمين من الخارج

تقوم الإدارة العامة للطيران المدني بعمل تحديثات على موقع كويت مسافر لتسهيل إجراءات السفر عبر مطار الكويت، وقد أعلن نائب المدير العام لشؤون مطار الكويت صالح الفداغي، أنه تقرر إلغاء رسوم فحص pcr للمسافرين “المحصنين” القادمين إلى مطار الكويت بداية من يوم الأحد الأول أغسطس 2021، وأكد أنه تم إصدار تعميم رسمي بذلك لكل شركات الطيران العاملة بمطار الكويت، هذا ويمكن للقادم إلى الكويت إنهاء الحجر المنزلي عبر قيامه بعمل فحص pcr بعد الوصول.

رابط موقع كويت مسافر

كويت مسافر موقع إلكتروني، دشنته الإدارة العامة للطيران المدني منذ العام الماضي، وهي تشرف عليه، وتديره إحدى شركات الخدمات الأرضية المعتمدة بمطار الكويت، وأكدت إدارة الطيران المدني أن البيانات على كويت مسافر نحظى بكامل تقنيات الأمان العالمية، يُقدم الموقع الكثير من الخدمات للمسافر، رابط كويت مسافر هو:

https://kuwaitmosafer.gov.kw/home.html

إجراءات الطيران المدني تأتي طبقًا لتوجيهات مجلس الوزراء الكويتي الأخيرة.